Yaya Geçidinden Geçerken Bisikletliye Çarpan Araç, Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Oldu

Yaya Geçidinden Geçerken Bisikletliye Çarpan Araç, Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Oldu
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Samsun'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ali Can, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Bafra ilçesinde gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye hafif ticari araç böyle çarptı: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da yaya geçinden elinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza Bafra ilçesi, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde olan Cemal A. idaresinde ki 55 AİT 271 plakalı hafif ticari araç yaya geçidinden elinde bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşında ki Ali Can'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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