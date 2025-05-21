Yaya Geçidinde Motosiklete Servis Aracı Çarptı: 2 Yaralı

Yaya Geçidinde Motosiklete Servis Aracı Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan motosikletten bir servis aracı çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, servis sürücüsü gözaltına alındı.

Yaya geçidini kullanan motosiklete servis aracı çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan motosiklete servis aracı çarparken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FY 5972 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet K. iddiaya göre yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada alt yoldan gelen İsmail D. idaresindeki 09 AOK 137 plakalı servis aracı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ahmet K. hafif şekilde yaralanırken yolcu konumundaki Aslı İ. banket ile tel örgüler arasına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır yaralanan Aslı İ.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, servis sürücüsü İsmail D. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Yerel
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı ile Bodrum'da
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Türkiye 2030'dan sonra su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Türkiye için tarih verildi! Su kıtlığı ile karşı karşıyayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.