Haberler

Yatağan Millet Bahçesi yakında hizmete açılıyor

Güncelleme:
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanı ve Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ile Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan Yatağan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelerde, Millet Bahçesi'nde yürütülen tadilat ile bakım-onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alındı. Çalışmaların mevcut durumu, yapılan düzenlemeler ve tamamlanma süreci değerlendirildi. Yetkililer, Yatağan Millet Bahçesi'nin yürütülen yenileme çalışmalarının ardından daha modern, daha kullanışlı ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Yatağanlıların hizmetine sunulacağını ifade etti. Tadilat ve bakım-onarım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Yatağan Millet Bahçesi'nin, ilçe halkının aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olarak yeniden kapılarını açması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
