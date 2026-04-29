Yatağa bağımlı hastaya ortopedik yatak hediye edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde yaşayan ve kas güçsüzlüğü hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan 20 yaşındaki Zehra Gelmez'e ortopedik yatak hediye edildi.

Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde yaşayan 20 yaşındaki Zehra Gelmez, küçük yaşta yakalandığı kas güçsüzlüğü (Konjenital kas distrofisi) hastalığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybetmesi sonucu yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Zamanla nefes alma güçlüğü de çekmeye başlayan ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren Zehra'ya Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'nin talimatıyla Ahlat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi tarafından tam ortopedik yatak götürülerek teslim edildi. Ziyaret sırasında Ahlat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi Doktoru Şeyma Sabancı tarafından da hastanın muayenesi yapıldı.

Aile üyeleri, sağlanan destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, ortopedik yatağın hem hastanın rahatlığı hem de bakım sürecinde büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı