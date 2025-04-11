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Yatağa Bağımlı Hasan Akbaş'a Evinde Kimlik Yenileme Hizmeti

Yatağa Bağımlı Hasan Akbaş'a Evinde Kimlik Yenileme Hizmeti
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Ağrı İl Nüfus Müdürlüğü ekipleri, 89 yaşındaki yatağa bağımlı Hasan Akbaş'ı evinde ziyaret ederek kimlik yenileme işlemini gerçekleştirdi. Valilik, vatandaş odaklı hizmet anlayışlarının devam edeceğini belirtti.

Ağrı İl Nüfus Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Hıdır köyünde ikamet eden 89 yaşındaki yatağa bağımlı Hasan Akbaş'ı evinde ziyaret ederek kimlik yenileme işlemini gerçekleştirdi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Nüfus Müdürlüğü ekiplerinin vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "İl Nüfus Müdürlüğümüz ekipleri, il merkezimize bağlı Hıdır köyünde ikamet eden 89 yaşındaki yatağa bağımlı Hasan Akbaş amcamızı evinde ziyaret ederek kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmiştir. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanındadır" ifadelerine yer verildi.

Kimlik yenileme işlemi sırasında memurlar tarafından gerekli belgeler düzenlenerek Hasan Akbaş'ın başvurusu tamamlandı.

Hasan Akbaş ise kendisini evinde ziyaret eden ekiplere teşekkür etti. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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