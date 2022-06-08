Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor - Haberler

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Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü bireylere, bilinçli internet kullanıma ilişkin eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü bireylere, bilinçli internet kullanıma ilişkin eğitim veriyor.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde verilen ilk eğitim yaklaşık 2,5 saat sürdü. Eğitimde vatandaşlara akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile günlük hayatlarını kolaylaştıracak kadar bilinçli internete erişimleri konusunda soru cevaplı söyleşi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda 65 yaş ve üstü bireylere katılım belgesi verilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Yerel Haberler

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