Yasin Erdem, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Karabük Gazeteciler Cemiyeti'nde seçim heyecanı başlarken, kentin tanınmış gazetecilerinde Yasin Erdem, başkanlık için adaylığını açıkladı.

Cemiyet üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda konuşan Erdem, "Artık değişim zamanı. Mesleğimizi birlikte güçlendireceğiz" dedi.

Gazetecilik mesleğini "bir duruş" olarak tanımlayan Yasin Erdem, sahada emek veren tüm basın çalışanlarıyla omuz omuza yürümek için aday olduğunu belirtti. Mesleğin karşılaştığı zorluklara ve hızla değişen medya dinamiklerine dikkat çeken Erdem, çözüm odaklı projeleriyle öne çıktı.

"Birlikte Başaracağız"

"Gazetecilik yalnızca bir iş değil, kamu yararına yapılan kutsal bir görevdir" diyen Erdem, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada sadece bir aday olarak değil, aynı kalemi tutmuş, aynı sahada haber kovalamış bir yol arkadaşınız olarak bulunuyorum. Dijital dönüşümün getirdiği yeni koşullara hep birlikte uyum sağlamak zorundayız. Bu nedenle Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına adayım. Niyetim; lafla değil, icraatla yol almak. 'Ben değil, biz' diyerek yönetmek."

Konuşmasında mesleğin dijital dönüşümüne ayak uydurmanın önemine vurgu yapan Erdem, başkan seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri de sıraladı. Üyelerin dijital medyaya uyum sağlaması için Karabük Üniversitesi iş birliğiyle atölye çalışmaları düzenleyeceklerini belirten Erdem, sosyal medya ve mobil gazetecilik eğitimlerinin ücretsiz sunulacağını ifade etti.

"Barınma, Hukuki Destek ve Basın Lokali Projesi"

Erdem'in projeleri arasında, basın mensuplarının uygun koşullarda konut sahibi olabilmesi için yerel yönetim ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sosyal konut projeleri yürütmek de yer alıyor. Ayrıca, gazetecilerin sıkça karşılaştığı hukuki sorunlara karşı cemiyet bünyesinde bir avukat desteği sağlanacağını söyledi.

Sosyal bağların güçlendirilmesi adına bir "Basın Lokali" kurulmasını hedeflediğini dile getiren Erdem, bu alanda toplantı salonu, internet erişimi ve dinlenme alanlarının yer alacağını belirtti. Erdem, cemiyetin dijital kimliğini güçlendirmek amacıyla internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının açılacağını, üyelere verilecek kimlik kartları ile çeşitli indirimlerden faydalanabileceklerini de sözlerine ekledi.

Erdem, konuşmasının sonunda tüm üyeleri 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan kongreye katılmaya davet ederek, "Bu yol benim değil, hepimizin yolu. Değişimi birlikte gerçekleştirmek için desteğinize talibim," ifadelerini kullandı. - KARABÜK