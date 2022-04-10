HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan ve yılın sadece 3 ayı akan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle beraber yeniden akmaya başladı. 40 metre yükseklikten akmaya başlayan şelale ziyaretçilerini bekliyor.