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Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
 - Güncelleme:

- Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan ve yılın sadece 3 ayı akan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle beraber yeniden akmaya başladı. 40 metre yükseklikten akmaya başlayan şelale ziyaretçilerini bekliyor.

Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

Yaşar Kemal, Muradiye, Hisarcık, Van, Yerel, Haberler

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