Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi - Haberler

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Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Lokman Akıncı - Yerel
Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle çevirdiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yağan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri de su bastı.

Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yağan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri de su bastı.

İhsaniye ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Bazı iş yeri ve evler sular altında kalırken tarım arazileri de sel sularından olumsuz etkiledi. Yağmur yaklaşık yarım saat etkili olurken, yağışla birlikte bir çok cadde ve sokakta adeta göle döndü. Yağıştan en çok etkilenenlerin başında ise esnaflar geldi. Özellikle pazarcı esnafın yağıştan dolayı ürünleri ile birlikte tezgahları zarar gördü. Ev ve iş yeri sular altında kalan vatandaşlar zararlarının karşılanması ise yetkililerden yardım bekliyor.

İhlas Haber Ajansı / Lokman Akıncı - Yerel

Yerel, Haberler

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