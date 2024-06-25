Yargıda Birlik Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Yargıda Birlik Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Yargıda Birlik Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu dün TOBB Sosyal Tesislerinde yapıldı. Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda dernek başkanlığına Dr. Birol Kırmaz, Başkan Vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner, Genel Sekreterliğe Cumali Karakütük, Genel Sekreter Vekilliklerine Gökhan Karaköse ve Müslüm Canpolat, Basın Sözcülüğüne Ozan Muzaffer Köstü, Dış İlişkiler Sorumluluğuna Mehmet Ali Kurt, Saymanlığa Güngör Karakoç seçildi.

Seçilen yeni yönetimde Özhan İnce, Sezer Söylemez, Murat İlhan, Tamer Bulam, Başak Eryılmaz ve Hakan Yumuşak ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Genel Kurula Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay 1. Başkan Vekili Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yüksek Mahkemelerden Daire Başkanları, üyeler, Adalet Bakanlığından birim amirleri ve üst düzey yöneticiler, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Yavuz Aksu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile dernek üyesi başsavcılar, mahkeme başkanları, hakimler ve savcılar katıldı. - ANKARA