Yardım Sevenler Derneği Yenişehir Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Yardım Sevenler Derneği Yenişehir Şubesi olağan genel kurul toplantısını dernek binasında gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Harun Sak'ın yaptığı genel kurul toplantısında dernek başkanı Zineti Sunar yeniden başkan seçildi. Seçimli Genel Kurul toplantısında Zineti Sunar başkanlığındaki Yönetim Kurulu'na Ayfer Ersoy, Fahriye Küçük, Hikmet Baştürk, Saime Camcı, Nuran Bingöl, Rahmiye Çorapçı, Bedia Yıldız ve Sibel Yavuz seçildi. Denetim Kurulu'na ise Şermin Kaygısız, Hülya Çığırdan ve Nuran Türkoğlu seçildi.

Kongre sonrası yeniden başkan seçilen Zineti Sunar, üyelere teşekkür ederek, "Biz büyük bir aileyiz. Yeniden bana bu kutsal görevi verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah yine el birliği ile yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA