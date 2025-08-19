Yaralı orman işçisinin tedavisi devam ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve 10 kahramanın şehit olduğu orman yangınında ağır yaralanan Kader Dereli'nin tedavisi sürüyor.

Yangını söndürmeye çalışmalarına Denizli'den gelerek katılan Kader Dereli, alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Dereli çok sayıda ameliyat geçirirken, tedaviler sonucunda hayati tehlikesinin ortadan kalktığı öğrenildi. Dün servise alınan Dereli'yi, Eskere Orman İşletmesi İşyeri Baştemsilcisi Ahmet Erol ve Temsilci Tolga Yılmaz ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vücudunda ciddi yanıklar bulunan Dereli tekrardan yanık ünitesine alınırken, yarın bir ameliyat daha olacağı bilgisi edinildi.