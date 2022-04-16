Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı Kızıl Şahin, Kocaeli'ndeki Ormanya Tabiat Parkı'nda tedavi altına alındı.

KARAPÜRÇEK, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı Kızıl Şahin, Kocaeli'ndeki Ormanya Tabiat Parkı'nda tedavi altına alındı. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Karapürçek ilçesinde vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı Kızıl Şahin, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı şahin daha sonrasında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - SAKARYA

Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karapürçek, Kocaeli, Sakarya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title