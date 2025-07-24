Yaralı Ebabil Kuşu Eskişehir'de Tedavi Ediliyor

Yaralı Ebabil Kuşu Eskişehir'de Tedavi Ediliyor
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Eskişehir'de yaralı halde bulunan ebabil kuşu, vatandaşın müdahalesiyle tedavi ediliyor. Kuşun sağlık durumu iyiye gidiyor ve tedavi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

Eskişehir'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya geri salınacak.

Edinilen bilgilere göre; Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, Kızılpınar Sokak'ta 4 gün önce yaralı kuş buldu. Ölmek üzereyken bulduğu kuşu koruma altına alan vatandaş, kendi imkanlarıyla müdahale yaptığı hayvanın ebabil kuşu olduğunu sonradan öğrendi. Yaralı ebabil kuşunun şu anda iyi durumda olduğunu aktaran vatandaş, onu veterinere götüreceğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrardan doğal ortamına salacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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