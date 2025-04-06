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Yaralı Ceylan Vatandaşlar Tarafından Bulundu ve Tedavi Altına Alındı

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ceylan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye alındı. Ceylanın sağlık durumu kontrollerin ardından belirlenecek.

Vatandaşların bulduğu yaralı ceylan tedavi altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ceylan yavrusu tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit Köyü'nde vatandaşlar tarafından yaralı bir yavru ceylan bulundu. Doğada bitkin halde yatan ceylanı fark eden köylüler, durumu vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen yetkililer, yaralı ceylanı teslim alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ceylanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkilileri, hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Yaralı Ceylan Vatandaşlar Tarafından Bulundu ve Tedavi Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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