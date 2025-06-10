Yalova Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, personeline yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenledi. Tatbikat çerçevesinde, bir tersanede meydana gelen kimyasal kazanın ardından hastaneye getirilen yaralılara müdahale simüle edildi. Eğitim, sağlık çalışanlarının acil durumlarda müdahale yetkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan tatbikat

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat çerçevesinde hazırlanan senaryo gereği, Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler bölgesindeki bir tersanede kimyasal kaza gerçekleşti. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra hastanede KBRN yönetmeliklerine uygun olarak hastaya müdahale gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Tatbikat çerçevesinde oluşabilecek KBRN olaylarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla personellerin müdahale becerileri pekiştirilmiştir. Personellerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen bu program, acil durumlarda etkin ve koordineli müdahale yetkinliğini artırmayı hedeflenmiştir. Bu tür eğitimler, sağlık çalışanlarının kriz anlarında bilinçli ve etkili müdahalelerde bulunabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır, Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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