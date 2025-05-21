Yalova'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlanıyor

Yalova'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlanıyor
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21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, Yalova'da çeşitli etkinliklerle başladı. Yalova Valisi ve İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün katıldığı açılış programında, Türk mutfağının zenginliği ve geleneksel tarifleri sergilendi.

Yalova'da Türk Mutfağı Haftası kutlanmaya başlandı

YALOVA - 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Türk Mutfağı Haftası Yalova'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Türk mutfağının köklü geçmişini, geleneksel tariflerini ve kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın Yalova'daki açılış programı Cevdet Aydın Parkı'nda gerçekleştirildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, etkinlik çerçevesinde kurulan yemek stantlarını gezdi.

Programda konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, "Mutfak kültürü milletlerin en temel kültürel göstergesi olarak yer alıyor. Bütün dünya adeta küçülüyor ve toplumların hiç olmadığı kadar birbirine yaklaştığı bu günde yemek kültürleri de toplumların birer alameti farikası haline gelmiş ve toplumlar mutfaklarında markalaşmaya başlamıştır. Tarihi süreç içinde 3 kıtada hakimiyet kurmuş Türk milleti gittiği, gördüğü ve hakim olduğu kültürlerden aldıklarının birleşimiyle zengin bir yemek kültürü oluşturmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen aronyalı yemekler yarışmasında dereceye giren öğrencilere belgelerini takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP TAŞTAN - Yerel
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