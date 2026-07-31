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Yalova’da köy yollarında çizgi ve boyama çalışmaları sürüyor

Yalova’da köy yollarında çizgi ve boyama çalışmaları sürüyor
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Yalova İl Özel İdaresi tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle köy yollarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yol çizgi ve boyama çalışmaları devam ediyor.

Yalova İl Özel İdaresi tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle köy yollarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yol çizgi ve boyama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında daha önce Taşköprü-Kılıç Yolu Rehabilitasyon Projesi güzergahında 2,5 kilometre, Safran köyünde ise 1,5 kilometre olmak üzere toplam 4 kilometrelik yol çizgi ve boyama çalışması tamamlandı. 2026 yılı yatırım programı kapsamında planlanan 15 kilometrelik yol ağına yönelik çalışmaların ilk etabı da tamamlandı. Bu kapsamda Kurtköy, Çavuşköy ve Ayazma köy yollarında toplam 6 kilometrelik yol çizgi ve boyama uygulaması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından projenin devamında 9 kilometrelik yol ağında daha çizgi ve boyama çalışmalarının sürdürüleceği, sezon sonuna kadar ise toplam 19 kilometrelik yolda uygulamaların tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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