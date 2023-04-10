Yalova'da havalandırmaya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan karga itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'ndeki 5137 Sokak'ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda karga sesi geldiğini fark eden vatandaşları durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri karganın havalandırma boşluğunda sıkıştığını fark etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla karga sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekipler daha sonra hayvanı doğaya yeniden saldı.