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Yalova Belediyesi 6 adet çocuk parkı yapıyor

Yalova Belediyesi 6 adet çocuk parkı yapıyor

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 4 mahallede yapımı devam eden 6 adet çocuk parkında incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 4 mahallede yapımı devam eden 6 adet çocuk parkında incelemelerde bulundu.

Yalova Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde Tolga, Postacı Sokak, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Tutku, Kısmet Sokak, İsmetpaşa Mahallesi'nde Tınaztepe Sokak ve Dere Mahallesi Mehmet Durman Caddesi üzerine çocuk parkları yapılıyor. 6 parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Tutuk, son rötuşları yapılan 2. Etap Bisiklet ve Yürüyüş yolundaki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Tutuk, çocukların güvenli bir şekilde kullanabilecekleri yeni nesil oyun grupları ile parkları donatacaklarını söyledi. Tutuk, parklar tamamlandıktan sonra çocukların doyasıya eğleneceklerini belirterek, "Yeni park yapımlarımız başta Paşakent Mahallesi olmak üzere belirlemiş olduğumuz diğer mahallerimizde de devam edecek. Yeni kazandıracağımız parkların yanı sıra 2.Etap Bisiklet Yolunda da sona doğru geldik. Bu bölgemizde yapmış olduğumuz çevre düzenleme çalışmalarıyla güzel bir görüntü oluşmaya başladı. Tamamlanmasıyla bölge cazibe noktası haline gelecek" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmetpaşa Mahallesi Yalova Belediyesi Mustafa Tutuk Yalova Yerel Haberler

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