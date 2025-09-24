Yalankoz Köyü'nde Dağ Keçileri Rahat Tavırlarıyla Dikkat Çekti

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yalankoz Köyü yakınlarında sürü halinde gezen dağ keçileri görüntülendi.

Dağlık alanda otlayan keçiler, köyün hemen yakınına kadar geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Son zamanlarda dağ keçilerinin yerleşim yerlerine daha sık ve cesurca yaklaştığı gözlemlendi. Vatandaşlar, hayvanların artık insanlardan eskisi kadar korkmadığını ifade etti. Görüntülerde, keçilerin rahat tavırlarla köy çevresinde dolaştığı dikkat çekti.

Doğal yaşamın bir parçası olan dağ keçilerinin köy çevresinde görülmesi, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. - ADIYAMAN