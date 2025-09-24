Haberler

Yalankoz Köyü'nde Dağ Keçileri Rahat Tavırlarıyla Dikkat Çekti

Yalankoz Köyü'nde Dağ Keçileri Rahat Tavırlarıyla Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yalankoz Köyü yakınlarında sürü halinde gezen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Keçilerin yerleşim alanlarına daha fazla yaklaşması, halk tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yalankoz Köyü yakınlarında sürü halinde gezen dağ keçileri görüntülendi.

Dağlık alanda otlayan keçiler, köyün hemen yakınına kadar geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Son zamanlarda dağ keçilerinin yerleşim yerlerine daha sık ve cesurca yaklaştığı gözlemlendi. Vatandaşlar, hayvanların artık insanlardan eskisi kadar korkmadığını ifade etti. Görüntülerde, keçilerin rahat tavırlarla köy çevresinde dolaştığı dikkat çekti.

Doğal yaşamın bir parçası olan dağ keçilerinin köy çevresinde görülmesi, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tut
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaştı

Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.