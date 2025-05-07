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Yağmurlar Köyü: Doğanın İlham Verdiği Sanat ve Tasarım Merkezi

Yağmurlar Köyü: Doğanın İlham Verdiği Sanat ve Tasarım Merkezi
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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Yağmurlar köyü, doğal güzellikleri ve zengin ekosistemi ile sanat ve akademi dünyasına ilham veriyor. Dr. Müzeyyen Aygün'ün doktora tezi, bölgede yapılan saha gözlemleri ile doğanın renk geçişlerini özgün dizayn çalışmalarına dönüştürüyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı doğal güzellikleriyle öne çıkan Yağmurlar köyü, sadece huzurlu bir kırsal yerleşim alanı olmakla kalmıyor, aynı zamanda zengin ekosistemi sayesinde sanat ve akademi dünyasına da ilham veriyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Müzeyyen Aygün, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde tamamladığı doktora tezinde Yağmurlar köyü ve çevresinin eşsiz doğasını mercek altına aldı. "Anadolu Ekolojisinden Tekstil Tasarımına Özgün Yaklaşımlar: Kütahya Örneği" başlıklı çalışmasında Dr. Aygün, bölgenin zengin ekolojik yapısını saha gözlemleriyle detaylı bir şekilde analiz ederek, bu gözlemlerini dört mevsim temalı özgün dijital eşarp desenlerine dönüştürdü.

Dr. Aygün'ün kapsamlı araştırması, iki farklı vejetasyon döneminde gerçekleştirildi. Bu süreçte bölgenin flora ve fauna kayıtları titizlikle tutulurken, doğanın kendine has renk geçişleri ve Yağmurlar köyüne özgü doğal detaylar hem bilimsel bir yaklaşımla incelendi hem de sanatsal bir bakış açısıyla eşarp tasarımlarına yansıtıldı.

Dr. Müzeyyen Aygün'ün çalışması, Yağmurlar köyünün sunduğu doğal zenginliklerin, çağdaş tasarım anlayışıyla nasıl başarılı bir şekilde bütünleşebileceğine çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Tez danışmanı Doç. Dr. Ulvi Erhan Erol'un katkılarıyla, Yağmurlar köyünün doğayla iç içe yaşam kültürü, akademik bir sanat üretiminin merkezine taşındı.

Sahip olduğu benzersiz ekolojik mirasıyla Yağmurlar Köyü, artık sadece doğaseverlerin değil; aynı zamanda sanatçıların, tasarımcıların ve araştırmacıların da ilgisini çeken, özgün ve ilham verici bir yerleşim alanı olarak öne çıkıyor. Dr. Aygün'ün çalışması, bu özel coğrafyanın potansiyelini bir kez daha öne çıkarıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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