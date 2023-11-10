Yağmura aldırış etmediler, Cumhuriyet'in 100. yılı için fidan diktiler
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Yağmura aldırış etmediler, Cumhuriyet'in 100. yılı için fidan diktiler Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "Cumhuriyete nefes" sloganıyla, sağanak yağışa aldırış edilmeden fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.
Yağmura aldırış etmediler, Cumhuriyet'in 100. yılı için fidan diktiler
KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "Cumhuriyete nefes" sloganıyla, sağanak yağışa aldırış edilmeden fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, her yıl 11 Kasım'da gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" projesi çerçevesinde, "Cumhuriyete nefes" sloganıyla hatıra ormanı oluşturdu. Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde gerçekleştirilen fidan dikimine İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk, orman işçileri ve öğrenciler katıldı.
Etkili olan sağanağa aldırış edilmeden etkinlikte 150 fidan dikildi. Öğrenciler ve protokol üyeleri oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda dikilen fidanlara can suyu verdi.