Virajı alamayan tır devrildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde virajı alamayan tır devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Başkale yolu üzerindeki Çamlık Mahallesi Kelekom Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, bir süre trafiğe kapanan yol ise yeniden ulaşıma açıldı.