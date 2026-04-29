Vezirköprü MYO'da Yangın Gönüllüsü Eğitimi

Samsun'um Vezirköprü ilçesinde yangınlarla mücadeleye yönelik farkındalık ve gönüllü destek amacıyla düzenlenen "Yangın Gönüllüsü Eğitimi" tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı, orman yangınlarına karşı bilinç oluşturmayı hedefledi.

Program kapsamında katılımcılara yangınla mücadele yöntemleri, müdahale teknikleri ve sahada dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından sınav yapıldı. Program, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Toplam 120 öğrenci ve öğretim görevlisi sertifika almaya hak kazandı. Programa Vezirköprü MYO müdürü Afitap Özdelikara, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

