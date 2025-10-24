Veysel Korkmaz, İletişim Öğrencileriyle Deneyimlerini Paylaştı

İhlas Haber Ajansı Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

Depremin ardından yüz yüze eğitime başlayan Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde geleceğin iletişimcileri yetişiyor. İletişim Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Tülay Atay, geleceğin iletişimcilerini İhlas Haber Ajansı (İHA) Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz ile bir araya getirdi.

Korkmaz, İHA'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini genç iletişimcilerle anlatarak mesleki deneyimlerini paylaştı. - HATAY