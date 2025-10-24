Haberler

Veysel Korkmaz, İletişim Öğrencileriyle Deneyimlerini Paylaştı

Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini ve İHA'nın faaliyetlerini anlattı.

İhlas Haber Ajansı Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

Depremin ardından yüz yüze eğitime başlayan Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde geleceğin iletişimcileri yetişiyor. İletişim Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Tülay Atay, geleceğin iletişimcilerini İhlas Haber Ajansı (İHA) Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz ile bir araya getirdi.

Korkmaz, İHA'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini genç iletişimcilerle anlatarak mesleki deneyimlerini paylaştı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
