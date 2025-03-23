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Veysel Karani Türbesi ve Camisi Restorasyona Alındı

Veysel Karani Türbesi ve Camisi Restorasyona Alındı
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Siirt'in Baykan ilçesindeki Veysel Karani türbesi, inanç turizmi açısından önemli bir mekan olarak restore ediliyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından türbenin yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani türbesi restore ediliyor.

Siirt'te inanç turizminin önemli mekanlarından olan Veysel Karani Türbesi ve Camisi için restorasyon çalışmaları devam ediyor. Özellikle cuma günleri, kandil ve bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan Veysel Karani Türbesi'nin restore çalışmalarının ardından yakın zamanda yeniden ziyarete açılması hedefleniyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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