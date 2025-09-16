Haberler

Verdiği hukuk mücadelesiyle 28 yıl sonra gazi sayıldı

Verdiği hukuk mücadelesiyle 28 yıl sonra gazi sayıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Tunceli'de vatani görevini yaparken operasyonda rahatsızlanan ve terhis edilen Eşref Karayağız, yaklaşık 1 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanarak gazi unvanına kavuştu.

49 yaşındaki Eşref Karayağız, askerlik hizmetini Tunceli'de çavuş olarak yaparken bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile mücadele esnasında 1 Aralık 1997 tarihinde rahatsızlanması sonucu tedavi altına alındı. Tedaviler sonucu hakkında kesin işlem raporu düzenlenerek 1997 tarihinde birliği tarafından terhis edilen Eşref Karayağız, askerlik hizmetinden mahrum sayılmasına rağmen gazilik haklarını alamadı. Karayağız 1 yıl önce gazilik hakkına kavuşmak için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya konuyu anlattı. Açılan davalar sonucunda Karayağız hukuk mücadelesini kazandı ve gazilik unvanını 28 yıl sonra aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Kumartaşlı, "Avukatımız Serpil Öztürk aracılığı ile yaklaşık bir yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesini kazandık. Eşref Karayağız'ın 28 yıl sonra ordu vazife malulü gazi olarak hak kazanması için açtığımız davayı kazandık" dedi.

Karayağız, 28 yıl sonra aldığı gazilik unvanıyla Afyonkarahisar'ın 268'inci üyesi oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
