Vefalı eş, hayatını kaybeden kocasının anısına kütüphane ve müzik atölyesi kurdu

Vefalı kadın, hayatını kaybeden eşinin anısına ulaştığı dernek üzerinden Siirt'in Kurtalan ve Baykan ilçelerinde okullarda kütüphane ve müzik atölyesi açtı.

Aslen Trabzonlu olan Yasemen Bolat, 19 ay önce hayatını kaybeden eşi Berkant Bolat'ın hatırasını yaşatmak için anlamlı bir projeye imza attı. Yasemin Bolat, genç yaşta hayatını kaybeden ve bağlama ustalığıyla tanınan eşinin adına şimdiye kadar 5 kütüphane ve 1 müzik atölyesi kurdu. Yasemen Bolat, ilk kütüphaneyi Köy Okulları Yardım Projesi Derneği aracılığıyla ulaştığı Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Tütün Aydıncık İlkokulu'nda kurdu. Ardından diğer kütüphaneler Siirt'in Baykan ilçesinde hizmete açıldı.

Son olarak, "Berkant Bolat Müzik Atölyesi" Baykan ilçesi Yarımca Şehit Jandarma Er Cihan Gülmez İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin kullanımına sunuldu. Proje kapsamında köylerdeki çocukların merkezdeki öğrencilerle eşit şartlarda eğitim alması hedefleniyor.

Yasemen Bolat, "Eşimin emaneti olan sevgiyi çocukların gülüşünde yeşertmek istedim. Kara yazımı başıma bağladım ama gözyaşımı çocukların gülüşüne can suyu yaptım" dedi.

Bolat, projelerin gönüllü destekçilerin katkılarıyla hayata geçtiğini belirterek tüm öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Siirt halkının kendilerini sevgi ve merhametle bağrına bastığını ifade eden Bolat, kurulan kütüphane ve müzik atölyesinin eşi Berkant Bolat'ın hatırasına, çocuklara ve tüm iyilik gönüllülerine armağan olduğunu söyledi. - SİİRT