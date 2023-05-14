Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaşlar oy kullanmak için okulların yolunu tuttu

Yerel Haberler

Vatandaşlar oy kullanmak için okulların yolunu tuttu Çankırı'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu.

Vatandaşlar oy kullanmak için okulların yolunu tuttu

ÇANKIRI - Çankırı'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Oy kullanmak için vatandaşlar, sandıkların bulunduğu okullarda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tutan vatandaşlar oy kullandı.

Saat 17.00'ye kadar devam edilecek oy kullanma işlemi için Çankırı genelinde 696 sandık bulunuyor.

Çankırı Seçim Sonuçları
Çankırı Yerel Seçim Sonuçları 2019
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan - Yerel

Milletvekili Seçimleri Çankırı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title