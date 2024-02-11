Muş'ta Terör Mağdurları ve Malulleri Derneği öğrencilere hediye verdi

Muş'un Varto ilçesinde Terör Mağdurları ve Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri ve Muş İl Jandarma Komutanlığı personeli, ziyaret ettikleri Yılanlı köyü ilkokulunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Terör Mağdurları ve Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri ve Muş İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yılanlı köyü ilkokulunu ziyaret ettiler. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü köyde öğrencilerin aldıkları hediyelerle yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

YTerör Mağdurları ve Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Genel Başkanı Murat Karaca, bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirterek, "Genel Başkan Yardımcımız Muhammed Sefa Şahin ve yönetim kurulu üyelerimiz, il jandarma ekiplerimiz ve Varto ilçe jandarma ekiplerimizle birlikte köy okullarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarla buluşarak, hediyelerini verdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun inşallah. Yapmış olduğumuz programda bizleri yalnız bırakmayıp, bu anlamlı günde bizlere katılım sağlayan onursal üyemiz TİBFED Genel Başkan Vekili Halil İbrahim Kundak başkanımıza teşekkürlerimizi sunar, bize verdiği desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ