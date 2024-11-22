Üye Girişi
Haberler

Varto'da şehit öğretmenler için mevlit verildi

Varto'da şehit öğretmenler için mevlit verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto Müftülüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şehit olan öğretmenler anısına mevlit programı düzenledi.

Muş'un Varto Müftülüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şehit olan öğretmenler anısına mevlit programı düzenledi.

Varto Müftüsü Fatih Arslan, Hacı kaya Özer Camii'nde Cuma namazı öncesinde şehitler için mevlit okuttu. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit öğretmenler anısına mevlit verdiklerini ifade eden Müftü Fatih Arslan, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle başta milletimiz ve devletimiz için şehit olmuş öğretmenlerimizin ruhlarına ve 'ben ancak bir muallim olarak gönderildim' diyen Hazreti Peygamberimiz (s.a.s) önderliğinde eğitim hayatının Varto'muza, ülkemize ve bütün dünyaya hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Mevlit programına İlçe Müftüsü Fatih Arslan, imamlar, cami cemaati, kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var

Üniversitedeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var

Son Dakika Haberleri

TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi? Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.