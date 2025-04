Van YYÜ'nün İlk Akademisyenlerinden Prof. Dr. İsmail Alkan Emekli Oldu

Binlerce öğrenci yetiştiren Van YYÜ'nün çınarı emekli oldu

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (Van YYÜ) ilk akademisyenlerinden, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Alkan, 43 yıllık akademik kariyerinin ardından 67 yaşında emekli oldu.

Van YYÜ'de binlerce öğrenciye dokunan, 30'dan fazla yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Prof. Dr. Alkan, öğrencileri için yol gösterici ve ilham verici bir rehber oldu. Disiplini, çalışkanlığı ve insani yönüyle akademi camiasında derin izler bıraktı. Prof. Dr. Alkan için Van YYÜ Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesinde duygu dolu bir veda programı düzenlendi. Programa, yıllar içerisinde onun yetiştirdiği ve bugün Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde önemli görevler üstlenen akademisyenler ile meslektaşları katıldı. Katılımcılar, bilim dünyasına kazandırdığı değerlerden dolayı Prof. Dr. Alkan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

"Üniversite bize çok şey kazandırdı"

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. İsmail Alkan, programın kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Sevdiği ve emeği geçen birçok öğrencisinin yanında bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Alkan, "Üniversitenin ilk yıllarında dağınık yerleşkelerde eğitim veriyorduk. Edremit ilçesine geceleri otobüslerle giderdik. Üniversite bize her anlamda çok şey kazandırdı. Bilimsel olarak ilerledik, birçok proje yaptık, çok sayıda öğrenci yetiştirdik. Devletimiz de her zaman yanımızda oldu. İnsan yaptığı her şeyin karşılığını zamanla alıyor. Bizler vatana dürüst bireyler yetiştirmeyi ilke edindik. İlk asistanlarım şimdi üniversitelerde rektörlük yapıyor. Yetiştirdiğim birçok öğrenci dekan oldu" dedi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda konuşan akademisyenler ise Prof. Dr. Alkan'a emeklilik hayatında sağlık ve huzur diledi.