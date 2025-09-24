Van Emniyet Müdürlüğü, Kız Çocuğunun Yunus Polisi Hayaline Ortak Oldu

Van Emniyet Müdürlüğü, ileride yunus polisi olma hayali kuran ve kahraman yunus polislerini yakından tanımak isteyen kız çocuğunun hayaline ortak oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü, kahraman yunus polislerini yakından tanımak isteyen kız çocuğunu özel olarak misafir etti. Polis ekiplerinin motosikletlerini inceleyen ve görevleri hakkında bilgi alan kız, gün boyunca yunus polisleriyle keyifli vakit geçirdi.

"En kıymetli görevimiz çocuklarımız"

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların polislerle kurduğu bağın önemine dikkat çekilerek, "Çocuklarımızın güvenlik güçlerimizi yakından tanımaları, onlara cesaret ve güven duygusunu aşılamak bizler için en kıymetli görevlerden biridir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızla daha güvenli ve huzurlu yarınlara hep birlikte yürüyoruz" denildi. - VAN