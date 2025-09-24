Haberler

Van Emniyet Müdürlüğü, Kız Çocuğunun Yunus Polisi Hayaline Ortak Oldu

Van Emniyet Müdürlüğü, yunus polisi olma hayali kuran bir kız çocuğunu özel olarak misafir ederek, ona kahraman yunus polisleriyle tanışma ve onların görevleri hakkında bilgi alma fırsatı sundu. Emniyet, çocukların güvenlik güçleriyle kurduğu bağın önemine vurgu yaptı.

Van Emniyet Müdürlüğü, ileride yunus polisi olma hayali kuran ve kahraman yunus polislerini yakından tanımak isteyen kız çocuğunun hayaline ortak oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü, kahraman yunus polislerini yakından tanımak isteyen kız çocuğunu özel olarak misafir etti. Polis ekiplerinin motosikletlerini inceleyen ve görevleri hakkında bilgi alan kız, gün boyunca yunus polisleriyle keyifli vakit geçirdi.

"En kıymetli görevimiz çocuklarımız"

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların polislerle kurduğu bağın önemine dikkat çekilerek, "Çocuklarımızın güvenlik güçlerimizi yakından tanımaları, onlara cesaret ve güven duygusunu aşılamak bizler için en kıymetli görevlerden biridir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızla daha güvenli ve huzurlu yarınlara hep birlikte yürüyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
