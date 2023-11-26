Van'daki öğretmenler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve beraberindeki öğretmenler, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve beraberindeki öğretmenler, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Milli Eğitim Müdürü Aras, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına çekilen "Öğretmen oldum ben" filmini kente yeni atanan öğretmenlerle izledi. İl Müdür Yardımcısı Recep Türk'ün de yer aldığı etkinliğin ardından bir açıklama yapan İl Müdürü Aras, öğretmenlerle film hakkında istişare etti. Toplu fotoğraf çekimi sonrası etkinlik sona erdi. - VAN