Van'da Kar Nedeniyle 93 Yerleşim Yerine Ulaşılamıyor

(VAN) - Van'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 93 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Van'da yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Gevaş'ta 4, Bahçesaray'da 14, Başkale'de 9, Çatak'ta 21, Erciş'te 9, Gürpınar'da 28, Muradiye'de 7 ve Tuşba'da 1 olmak üzere toplam 37 mahalle ve 56 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ulaşıma kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

