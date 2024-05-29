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Van'da yetim ve kimsesizler yararına yardım kampanyası düzenlendi

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Van'ın Özalp ilçesinde yetim ve kimsesizler yararına yardım kampanyası düzenlendi. Özalp Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kampanyada elde edilecek gelir, ilçe genelindeki yetim ve kimsesiz ailelere yardım olarak kullanılacak.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde yetim ve kimsesizler yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Özalp Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim ve kimsesizler yararına Barış Parkı'nda yardım kampanyası düzenlendi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk; yemek çeşitleri, çay, süs eşyaları, kadınların el emeği ile yaptıkları ürünlerin yer aldığı kampanyada elde edilecek olan gelirin ilçe genelindeki yetim ve kimsesiz ailelerin yararına kullanılacağını söyledi. Sedat Şentürk, kampanyanın üç gün devam edeceğini de sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

YalancıSavar:

Bekçi dikseydiniz başına. Depremde gönderilen yardımları yapmayan Vanlılar vardı.

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