ŞANLIURFA (İHA) - Van'da Urfa sıra gecesi düzenlendi

VAN Van'da Black Daisy Kafe Restaurant tarafından Urfa Sıra Gecesi düzenlendi.

Black Daisy Kafe Restaurant tarafından düzenlenen sıra gecesinde, vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Kimi türkülerle duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, kimi türkülere ise eşlik edip oynadı. Geceyle ilgili açıklamada bulunan İşletme Sahibi Mehmet Avcı, "Black Daisy ailesi olarak üçüncü yılımıza girdik. Hayalimizde hep bir sıra gecesi yapmak vardı. Ama pandemi nedeniyle çoğu zaman kapalı kaldık. Bu sene bu sıra gecesini yapmak istedik. On gündür hazırlıklarımızı yaptık. Bütün Van halkını davet ettik. Güzel bir rağbet var. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Black Daisy olarak ileriki zamanlarda farklı etkinlikler ve farklı yörelere ait geceleri düzenlemeyi düşündüklerini belirten Avcı, "Bizler Urfa Sıra Gecesi ile başladık ama ileriki süreçte Van Oturma Gecesi başta olmak üzere farklı yörelere ait geceleri yılda bir defa bile olsa düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunun yanında yine farklı etkinlikler yapacağız" ifadelerini kullandı. Gecede vatandaşları farklı sürprizlerin beklediğini de sözlerine ekleyen Avcı, "Geceye özel Urfa yöresine özgü müzikler, oyunlar ve yemek çeşitleri yer alacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise farklı sürprizlerimiz olacak" diye konuştu.

Vatandaşlar ise bu tarz gecelerin sürekli düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, böyle bir geceyi düzenleyen Black Daisy yönetimine teşekkür ettiler.