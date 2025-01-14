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Van'da Suçlularla Mücadele: 74 Tutuklama

Van'da Suçlularla Mücadele: 74 Tutuklama
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Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirilen suçlarla mücadele operasyonları kapsamında toplamda 74 kişiyi tutukladı. Operasyonlar sırasında uyuşturucu, kaçakçılık ve terör suçlarına dair önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

(VAN) - Van Emniyet Müdürlüğü'nün, il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu 74 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 05-12 Ocak tarihleri arasında il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 257 şahıs yakalanmış, 141 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs tutuklanmıştır.  5 adet silah, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 85 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. 2 adet televizyon ve muhtelif malzemeler. Kumar oynayan 58 şahsa 721 bin 266 TL idari para cezası kesildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 27 kilogram esrar, 9 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 13 olay kapsamında 17 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 10.574 paket sigara, 1.600 litre kaçak akaryakıt, 14 adet cep telefonu, 6 adet kulaklık, 4 adet akıllı saat, 3 adet tablet ele geçirilmiştir. Bunun yanında Parada sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 87 adet 200 Türk lirası, 38 adet sahte 50 dolar, 28 adet sahte 100 dolar, 2 adet 100 Türk lirası ele geçirilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 9 organizatör şahsa adli işlem yapılmıştır."

Kaynak: ANKA / Yerel
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