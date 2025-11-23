Haberler

Van'da Otel Sahibi ve Oğlu Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde, otel sahibi Nihat Özeler ve oğlu Kerim Özeler, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamlarını yitirdi. Olayla ilgili bir avukat ile ağabeyi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

(VAN) – Van'ın İpekyolu ilçesinde otel sahibi Nihat Özeler ile oğlu Kerim Özeler silahlı saldırıda öldürüldü. Olayla ilgili bir avukat ile ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Bahçıvan Mahallesi'nde meydana geldi. Vanlife Oteli'nin sahibi Nihat Özeler ile Kerim Özeler, dün gece otelden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak, hayatlarını kaybetti.

Otelin barında iki gün önce otel sahibi ile avukat B.K. arasında tartışma çıktığı, baba ve oğulun da B.K. tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Soruşturma kapsamında avukat B.K. ile ağabeyi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
