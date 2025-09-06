Van'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Basın Açıklaması

Van'da sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze'deki ablukayı kırmak ve soykırımı durdurmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve yardım ulaştırmak için 44 farklı ülkeden aktivistler, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye doğru yola çıktı. Van'da da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'ında filoya destek amaçlı bir basın açıklaması düzenlendi. Platform Sözcüsü Hayati Beyde, "Gazze'ye denizden insani erişim hakkı garanti edilmelidir. İsrail'in yasa dışı ablukası ve soykırım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir. Bağımsız medya ve uluslararası gözlemciler misyonu takip etmeye teşvik edilmeli, şeffaflık sağlanmalıdır. Taleplerimiz bellidir. Gazze'ye insani yardım ulaştırılsın, Global Sumud Filosu korunsun, insanlık onuru savunulsun" dedi.

Basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi. - VAN