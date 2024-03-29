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Van'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Kolisi Dağıtıldı

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Van'da, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıtıldı.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyası başlattı. 'Ramazan paylaşmaktır' sloganı ile başlatılan kampanyada, toplanan 32 yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yardımları ailelerin evine kadar götürüp ihtiyaç sahibi ailelere teslim eden öğrenciler, "Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında başlattığımız bu kampanyamıza destek veren tüm öğretmen ve velilere teşekkür ediyoruz" dediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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