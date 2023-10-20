Van'da 'Aile Akademisi Seminerleri' sürüyor

Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan "Aile Akademisi" eğitim programları devam ediyor.

Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan "Aile Akademisi" eğitim programları devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan 365 Van Gelişim ve Kalkınma Planı projesi kapsamında uygulanan "Aile Akademisi Seminerleri"; Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van YYÜ işbirliğiyle sürüyor. Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde verilen eğitim seminerine kadınlar yoğun ilgi gösterirken, alanında uzman akademisyenler kadınlara aile, çocuk ve ruh sağlığı konularında bilgiler verdi. 3 seminer şeklinde yapılan eğitimlerde Van YYÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Fuat Tanhan 'Ailede iletişim ve Problem Çözme', Prof. Dr. Hasan Çiçek ' Aile Kültürü' ve Doç. Dr. Ramazan Sak ise 'Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı' konularında eğitim verdi.

Eğitim seminerlerinin çok verimli geçtiğini belirten kadınlar programı düzenleyenlere teşekkür ederken seminerden, değerli bilgiler öğrendiklerini söyledi.

Yapılan seminerin ardından katılımcılar Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Urartu Müzesine götürüldü. Seminerlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - VAN