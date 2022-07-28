Valilik ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' yapıldı - Haberler

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Valilik ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' yapıldı

Valilik ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' yapıldı

Karabük Valiliği ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

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Karabük Valiliği ile Gazi Üniversitesi arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Vali Fuat Gürel, bir dizi ziyaretler için bulunduğu Ankara'da Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Gürel ve Yıldız arasında 'Akademik ve Eğitimi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Bu protokol çerçevesinde ortak araştırma projesi, konferans, toplantı, seminer, çalıştay gibi bilimsel etkinlikler düzenlenmesi, bilgi, yayın üretimi ve paylaşımında bulunulmasının yanı sıra bilimsel yayınlarda ve kültürel faaliyetlerde iş birliği yapılması, topluma hizmet uygulamaları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci toplulukları faaliyetleri, araştırma ve uygulama merkezleri faaliyetleri, akademik ve bilimsel etkinliklerin organizasyonu yapılması planlanıyor.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Gürel, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara ve projeye destek veren Yıldız'a teşekkür etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazi Üniversitesi Karabük Valiliği Musa Yıldız Ankara Yerel Haberler

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