Vali Zorluoğlu, Dürümlü şehitlerinin mezarına ziyarette bulundu

Vali Zorluoğlu, Dürümlü şehitlerinin mezarına ziyarette bulundu
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 2016 yılında Sur ilçesi Dürümlü Mezrası'nda bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu şehit olan 16 sivil vatandaşın mezarına ziyarette bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 2016 yılında Sur ilçesi Dürümlü Mezrası'nda bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu şehit olan 16 sivil vatandaşın mezarına ziyarette bulundu.

2016 yılında Sur ilçesi Dürümlü Mezrası'nda bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu şehit olan 16 sivil vatandaş, mezarları başında Vali Murat Zorluoğlu ve Yenişehir İlçe Müftüsü'nün katılımıyla dualarla yad edildi.

Anma programının ardından şehit aileleriyle bayramlaşma gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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