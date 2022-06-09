Vali Yılmaz, minik öğrencileri misafir etti - Haberler

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Cevdetiye İlkokulu'na yapılan iki derslikli anasınıfı için minik öğrenciler öğretmenleri nezaretinde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda küçük öğrencilerle bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz'a çiçek takdim edilmesinin ardından bir süre karşılıklı sohbet edildi.

Öğrencilerle bir ara gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, "Bugün çocuklarımız bizi ziyarete geldiler. Onlarla tanışmaktan çok mutlu oldum. Öğrencilerimize başarılı bir gelecek diliyorum" dedi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel