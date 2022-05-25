Vali Yılmaz, konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor - Haberler

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Vali Yılmaz, göreve başladığı ilk zamanlardan itibaren geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta 2 çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, onlara çeşitli hediyeler veriyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Her hafta bir ailemizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızla sohbet ediyor, bize ilettikleri bir talep ya da sorunları varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel