Eskişehir Valisi Yılmaz, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın ailesine gerçekleştirdi. Vali Yılmaz, aileye başsağlığı dileyip devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ziyaret, şehidin ruhu için dualarla sona erdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

Vali Yılmaz, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yapmakta iken Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri nakliye uçağındaki şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Yılmaz, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ziyaret, Şehit Üsteğmen Emre Mercan'ın aziz ruhu için edilen dualarla son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
