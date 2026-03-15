Vali Yılmaz, iftarda mülki idare amirleriyle buluştu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, eski vali yardımcıları ve aileleri iftar programında bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, eski vali yardımcıları ve aileleri iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, mülki idare ailesinin vatan ve millet hizmetindeki önemine değindi. İftar sofrasında meslektaşları ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Bu aile çok kıymetli, memleketimiz için önemli bir aile. İyi ki bir araya geldik. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Mülki idare ailesinin bir üyesi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Hepimiz görev yaptığımız yerlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeyi kendimize görev biliyoruz. Çoğu zaman iftarlarımızı vatandaşlarımızla, özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızla, öksüz ve yetim çocuklarımızla, bizler için çok kıymetli olan şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte yapıyoruz. Bu vesileyle kendi ailemizi, yani mülki idare ailesini zaman zaman ihmal ettiğimiz de oluyor. Oysa bu aile çok kıymetli, memleketimiz ve vatanımız için önemli bir aile. İyi ki varsınız, iyi ki bir araya geldik. Şimdiden yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hepimize sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice güzel günler nasip etsin. Sağ olun, var olun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
