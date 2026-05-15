Eskişehir'den Hava Şehitlerine Anlamlı Mesaj

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kentin kahramanlıklarla dolu havacılık geçmişini ve stratejik önemini vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hava Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle resmi sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşım yaptı.

Kentin milli mücadeledeki havacılık azmine değinen Vali Yılmaz, Sivrihisarlıların geçmişte orduya uçak hediye ettiğini hatırlattı. Sabiha Gökçen ve ilk hava harp şehidi Cengiz Topel'in önemini vurgulayan Yılmaz, Eskişehir'in günümüz savunma sanayisindeki lider rolüne dikkat çekti.

Eskişehir'in yüksek teknoloji üretimiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Hava Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gökyüzümüz her daim hür ve güvenli kalsın" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
